ЄС: Політика Маска щодо Twitter сприяла зростанню роспропаганди

Дослідження показало, що, попри добровільні зобов’язання найбільших соціальних мереж, зокрема Meta, протидіяти російській пропаганді, російська дезінформація проти України процвітає.

Дозвіл на безмежне поширення дезінформації та мови ворожнечі порушував би Закон про цифрові послуги, закон ЄС про соціальні мережі, якби він набув чинності минулого року, йдеться у висновку дослідження, яке тривало рік.

«Протягом 2022 року аудиторія та охоплення акаунтів у соціальних мережах, орієнтованих на Кремль, суттєво зросли по всій Європі», – йдеться у дослідженні.

«Попередній аналіз свідчить про те, що охоплення і вплив підтримуваних Кремлем акаунтів ще більше зросли в першій половині 2023 року, зокрема, через руйнування стандартів безпеки Twitter» – додають експерти.