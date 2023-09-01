Зеленський: Нам треба 160 винищувачів F-16

Україна має домовленості щодо поставки близько півсотні винищувачів F-16, але загалом для захисту неба потребує близько 160 таких літаків, заявив президент Володимир Зеленський — Зеленський в інтерв’ю португальському телеканалу RTP

«Сьогодні у нас є домовленість щодо майбутніх 50-60 літаків. — Зеленський. —

Всього нам потрібно десь близько 160 винищувачів, щоб це був потужний повітряний флот, який би не давав Росії домінувати в небі».

Він підкреслив, що наразі найголовніше, що цей процес розпочато, хоч це і сталося «трішки пізніше», ніж він хотів, бо Україна хотіла закрити небо з перших днів війни.

Зеленський підкреслив, що F-16 потрібні не для контрнаступу, а для захисту цивільного населення, для захисту зернового коридору.