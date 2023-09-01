Після початку війни «лаптєногіх» почала косити неприємна хвороба Арахамія заговорив про екстрадицію військовозобов’язаних » За добу війни Росія втратила 470 солдатів Від початку повномасштабної війни в Україні армія РФ втратила 263 490 військових. 31 серпня росіяни безуспішно вели наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області й Новомихайлівки на Донеччині Про це пише Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 263 490 (+470) осіб

танків ‒ 4459 (+23)

бойових броньованих машин ‒ 8613 (+9)

артилерійських систем – 5530 (+23)

РСЗВ – 735 (+1)

засобів ППО ‒ 500 (+0)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4421 (+4)

крилатих ракет ‒ 1445 (+0)

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8009 (+33)

спеціальної техніки ‒ 831 (+1) Дані уточнюються.