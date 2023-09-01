За добу війни Росія втратила 470 солдатів

Про це пише Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 263 490 (+470) осіб
- танків ‒ 4459 (+23)
- бойових броньованих машин ‒ 8613 (+9)
- артилерійських систем – 5530 (+23)
- РСЗВ – 735 (+1)
- засобів ППО ‒ 500 (+0)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4421 (+4)
- крилатих ракет ‒ 1445 (+0)
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8009 (+33)
- спеціальної техніки ‒ 831 (+1)
Дані уточнюються.
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