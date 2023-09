Українська боротьба за свободу має вирішальне значення — Джонсон Ukrainian forces advance towards ‘first line’ of Russian defenses in southern Zaporizhzhia region » В ЗСУ розповіли, де РФ зосередила найбільше сил в Україні На Лимано-Куп’янському напрямку РФ зосередила понад 110 тис. окупантів і сконцентрувала сили в напрямку Новоєгорівки Про це поінформував начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в етері Еспресо. «Зараз ідуть досить важкі, інтенсивні бойові дії по всій лінії зіткнення з противником у зоні відповідальності Східного угруповання військ. На Лимано-Куп’янському напрямку зараз найбільше російських окупаційних військ — понад 110 тис.», — наголосив він. Зокрема, ворог концентрується на напрямку Новоєгорівки. Протягом 31 серпня росіяни поблизу неї завдали дев’ятьох авіаударів, провели вісім штурмів, а також 46 разів обстріляли обстріляли населений пункт. Із семи знищених на цьому напрямку ворожих танків шість ліквідували поблизу Новоєгорівки.