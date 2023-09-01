Концтабори та заборона інтернету. Росія Путіна готується до тотальних репресій WSJ: ЗСУ втратили б бойову міць за кілька днів, якби слухали США » Україна отримає від США керовані ракети AMRAAM Міністерство оборони США замовило для України ракети класу “повітря-повітря” середньої дальності AMRAAM на суму майже у 200 мільйонів доларів. Про це повідомляє пресслужба установи. “Американська компанія Raytheon Missiles and Defence закупить з різних джерел передові ракети AMRAAM на суму 192 мільйони доларів. Це заплановано зробити до 29 листопада 2024 року”, — йдеться у повідомленні. Зазначається, що гроші на закупівлю ракет виділяються з фонду Ініціативи сприяння безпеці в Україні. AIM-120 AMRAAM — американська керована ракета класу “повітря — повітря” середньої дальності, яка є основною зброєю класу “повітря — повітря” всіх типів сучасних винищувачів американських збройних сил. Ракети знаходяться на озброєнні винищувачів країн НАТО та інших союзників США, а також використовується в норвезько-американському зенітно-ракетному комплексі NASAMS.