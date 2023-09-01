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Україна отримає від США керовані ракети AMRAAM

Україна отримає від США керовані ракети AMRAAM: виробництво вже розпочато

Міністерство оборони США замовило для України ракети класу “повітря-повітря” середньої дальності AMRAAM на суму майже у 200 мільйонів доларів.

Про це повідомляє пресслужба установи.

“Американська компанія Raytheon Missiles and Defence закупить з різних джерел передові ракети AMRAAM на суму 192 мільйони доларів. Це заплановано зробити до 29 листопада 2024 року”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гроші на закупівлю ракет виділяються з фонду Ініціативи сприяння безпеці в Україні.

AIM-120 AMRAAM — американська керована ракета класу “повітря — повітря” середньої дальності, яка є основною зброєю класу “повітря — повітря” всіх типів сучасних винищувачів американських збройних сил.

Ракети знаходяться на озброєнні винищувачів країн НАТО та інших союзників США, а також використовується в норвезько-американському зенітно-ракетному комплексі NASAMS.

1 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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