У Міноборони закликали ЗМІ не поширювати дискредитаційні тексти

Міністерство оборони України повідомило, що до низки українських ЗМІ надійшли маніпулятивні тексти йдеться про начебто закупівлю гаубиць в одній з країн-партнерів ЄС — заява пресслужби Міноборони

У відомстві назвали тексти, які надійшли до редакцій, мають ознаки спланованої кампанії з метою дискредитації роботи відомства та ЗСУ. Їхня суть – ідентична. Інформація там подана викривлено і має маніпулятивний характер.

В Міноборони нагадали, що недостовірна та викривлена інформація щодо діяльності МОУ та ЗСУ шкодить обороноздатності країни.

«Закликаємо всі ЗМІ, до яких так само надійшла аналогічна пропозиція щодо розміщення, перш ніж використовувати подібні «матеріали» на шпальтах видань звернутися до Міноборони за офіційним коментарем.

Так само у разі, якщо в майбутньому до редакцій звертатимуться з подібними пропозиціями, закликаємо перевіряти подану інформацію, звернувшись до офіційних джерел — Міністерства оборони України або Генерального штабу ЗСУ».