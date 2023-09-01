У Британії розмістять винищувачі США, здатні нести ядерну зброю

Нові винищувачі Сполучених Штатів Америки F-35, що здатні нести ядерну зброю, базуватимуться у Великій Британії вже цього року — The Telegraph із посиланням на джерела

За інформацією британського видання, дві ескадрильї F-35A вже розгорнуті й незабаром прибудуть на орендовану США авіабазу Королівських ВПС Лейкенгіт в Англії.

Як зазначається, це малопомітні літаки, які призначені для здійснення тактичних ядерних бомбардувань, а також здатні проводити місії класу «повітря-повітря» і збирати розвідувальні дані.

Військові джерела наголошують, що перекидання 54 винищувачів F-35, які замінять F-15, що зараз знаходяться на авіабазі, – це «значний крок», адже F-15 також здатні нести ядерну зброю, але є менш досконалими.

«Це новіший, більш потужний літак, який має більшу дальність польоту і скритність, що має вирішальне значення, якщо ви збираєтеся використовувати їх для точного скидання ядерних бомб».