СБУ затримала агента-снайпера фсб, який готував замах на командування ЗСУ на Запоріжжі Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного учасника агентурної мережі фсб, яка на 9 травня цього року готувала замах на командування Сил оборони у Запорізькій області, повідомляє Пресцентр СБУ. Напередодні цього дня СБУ затримала двох організаторів ворожої групи. Згодом було викрито їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки ховав зброю та боєприпаси. Наразі українська спецслужба розшукала четвертого учасника агентурної мережі фсб із позивним «Фантом». Після серії затримань його поплічників він «заліг на дно» і у такий спосіб намагався уникнути покарання. За даними слідства, фігурантом виявився мешканець обласного центру, колишній військовий, який володів навичками стрільби зі снайперської гвинтівки безшумної стрільби «Вінторєз». Цю зброю виробляють на території рф і використовують насамперед підрозділи спецназу країни-агресора. За наявними даними, саме з такої гвинтівки «Фантом» мав здійснити замах на командування бойових підрозділів ЗСУ, які воюють на передовій південного фронту. Для цього російські «куратори» ворожого снайпера планували облаштувати для нього тайник із засобами ураження. Після нейтралізації інших учасників агентурної групи на «Фантома» згодом знову вийшов представник фсб. Під час сеансу зв'язку він поставив нове завдання своєму агенту – скоригувати ворожий удар по фронтових позиціях ЗСУ із застосуванням російських вогнеметних систем «Солнцепек». Для збору розвідданих про місця базування українських захисників фігурант намагався «втемну» використовувати своїх знайомих з фронтових районів області. У результаті багатоетапної спецоперації співробітники Служби безпеки затримали російського агента і тим сам запобігли ворожому удару по передових підрозділах ЗСУ. Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено понад пів тисячі набоїв різного калібру, у тому числі патрони 308 win для стрільби із снайперської гвинтівки. На підставі зібраних доказів фігуранту планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.