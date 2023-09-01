Прогноз погоди на вихідні 2–3 вересня: осінь прийшла з теплом

За даними Sinoptik.ua, майже по всій території України погода на вихідних буде комфортно теплою (ура, виснажлива спека відступила!) і без опадів.

Погода у суботу 2 вересня

На заході та півночі країни в суботу повітря прогріється до +23…+26 °С, у центрі та на сході — до +25…+28 °С, на півдні — до +30 °С. Практично в усіх регіонах очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі з грозами пройдуть лише у деяких західних областях.

У таку чудову погоду вихідний потрібно провести яскраво. Жителі Сум та Одеси, напевно піднімуть келихи на честь дня народження своїх рідних міст. Є також привід святкувати у всіх бороданів та українських нотаріусів — 2 вересня їхній офіційний день.

Погода в неділю 3 вересня

У неділю температура повітря на заході та півночі країни становитиме +23…+25 °С. Тут пройдуть невеликі дощі. У Кіровоградській, Дніпропетровській та східних областях очікується +25…+27 °С, південних і південно-східних — до +30 °С.

Прихід осені можна буде відчути лише вечорами та вночі. У західних і північних регіонах термометри покажуть лише +11…+13 °С, на решті території — +13…+15 °С.

Погода в понеділок 4 вересня

Погода на початку тижня в багатьох областях України буде похмурою, з короткочасними дощами та грозами. При цьому на заході та півночі середня температура повітря становитиме +22…+24 °С, у центрі, на сході та півдні — +27…+30 °С. А в Запорізькій і Херсонській областях досі панує спекотне літо — тут синоптики обіцяють до +32 °С.

Алергени та інші небезпеки

Синоптики нагадують: по всій Україні цвітуть полин та амброзія. Якщо досі не встигли, встановіть захисні сітки на вікна, щодня проводьте вологе прибирання та виключіть із раціону кавуни, дині, помідори й баклажани, щоб уникнути перехресних алергічних реакцій.

Мешканцям країни крім західних областей, а також Запорізької, Вінницької, Житомирської та Чернігівської областей 2–3 вересня слід бути пильними на природі — тут оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Навіть звичайна скляна пляшка, забута в лісі або на присадибній ділянці, може спричинити пожежу!

Народні прикмети та вірування

На Самійлів день, 2 вересня, наші пращури визначали погоду на зиму: якщо день був теплим і сонячним, на суворі морози не чекали.

На Фадея, 3 вересня, слов’яни також раділи сонцю — ясна погода цього дня обіцяла погідний вересень. А якщо в лісі земля була буквально всипана жолудями, зима мала прийти снігова та морозна.