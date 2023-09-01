Правляча партія Грузії запускає процедуру імпічменту президентки за турне в ЄС

Не маючи достатньо голосів, правляча партія Грузії «Грузинська мрія» все ж починає процедуру імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі через те, що вона поїхала у візити, не погоджені урядом — «Європейська правда» з посиланням на «Ехо Кавказу» й Inter Press News

Грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе заявив, що процедуру імпічменту Зурабішвілі ініціюють, хоча й завідомо зрозуміло, що правляча партія не має необхідних для її відставки 100 голосів.

«Для завершення імпічменту необхідна підтримка 100 депутатів, тож без голосів радикальної опозиції у нього немає перспектив. Попри це, на засіданні політради партії ми ухвалили рішення ініціювати процедуру імпічменту президента Грузії», – заявив Кобахідзе.

Лідер «Мрії» пояснив це «відповідальністю перед конституцією», заявивши, що партія не може ігнорувати «кричущі порушення, що підривають верховенство права».

Згодом Кобахідзе заявив, що перед ініціюванням імпічменту «Мрія» подасть запит до Конституційного суду з проханням визначити, чи Зурабішвілі своїми рішеннями порушила основний закон, оскільки це є частиною процедури.