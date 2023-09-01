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Пентагон: РФ шукає режими-ізгої для отримання зброї та боєприпасів

Пентагон: РФ шукає режими-ізгої для отримання зброї та боєприпасів
У Пентагоні наголосили, що Росія шукає режими-ізгої, щоб отримати від них додаткові боєприпаси або зброю — речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер на брифінгу в четвер, пише «Європейська правда»

Відповідаючи на питання, чи закінчилася угода щодо озброєнь між групою Вагнера та КНДР, оскільки РФ та Північна Корея домовились про це ж на офіційному рівні, представник Міноборони США заявив, що група Вагнера по суті закінчила свою діяльність.

«Тому я думаю, що можна з упевненістю сказати, що там не ведеться багато переговорів. Але знову ж таки, ширше питання – це російський уряд, на який «Вагнер» працював, підтримуючи операції в Україні.

… Отже, ширша проблема полягає в тому, що РФ шукає режими-ізгої, включно з Іраном, щоб спробувати отримати додаткові боєприпаси або зброю. І тому ми знову закликаємо Північну Корею не вести переговори з Росією і не надавати будь-які види боєприпасів, які можуть вбити невинних цивільних в Україні».

1 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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