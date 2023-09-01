Нобелевский фонд в этом году пригласит РФ и Беларусь на торжества

Официальные представители России, Беларуси и Ирана в нынешнем году, в отличие от прошлого, приглашены на банкет в Стокгольме по случаю вручения Нобелевских премий. Об этом сообщил Нобелевский фонд, отметив, что стремится к диалогу даже с теми, кто не разделяет ценностей, связанных с Нобелевскими премиями.

В прошлом году послы России и Беларуси не были приглашены на торжественные мероприятия в связи с российским вторжением в Украину. Иран не был приглашён из-за жестокого подавления протестов после гибели активистки.

Приглашение также впервые направили лидеру крайне правой партии «Шведские демократы» Джимми Акессону. Он, впрочем, его уже отклонил.