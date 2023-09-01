Майбутні українські екіпажі M1 Abrams завершили підготовку в Німеччині

Група українських військовослужбовців завершила підготовку на американських танках M1 Abrams.

Про це повідомляє видання Politico.

Спікер Командування армії США в Європі та Африці, полковник Мартін О’Доннелл повідомив, що нещодавно військові завершили один з останніх етапів програми підготовки.

За його словами, близько 200 українців тренувалися на основних бойових танках на полігонах армії США в Німеччині.

Зараз українські військові працюють над тим, щоб зберігати свої навички володіння американськими танками у навчальному центрі Граффенвер у ФРН, допоки обіцяні бойові машини не будуть готові до передачі ЗСУ.

Танки M1A1 SA Abrams армії США для навчання українців у Німеччині, травень 2023. Фото: 7th Army Training Command

За даними видання, Україна отримає перші десять із 31 обіцяних американських танків Abrams у середині вересня. Наразі бойові машини перебувають на фінальному етапі оновлення.

Західні чиновники сподіваються, що прибуття танків дасть українським військам перевагу на полі бою.

Нагадаємо, що наприкінці травня, перша група українські військовослужбовці у Німеччині розпочала навчання на американських танках M1 Abrams.

Програма тренувань передбачає не тільки підготовку екіпажів для експлуатації танків, але і навчання персоналу з технічного обслуговування цих бойових машин.

Танки M1A1 SA Abrams армії США для навчання українців у Німеччині, травень 2023. Фото: 7th Army Training Command

На початку серпня, Сполучені Штати офіційно схвалили передачу Україні першої партії танків Abrams. Спочатку планувалося, що для передачі Україні американських танків використають кошти Ініціативи сприяння безпеці України для закупівлі нової техніки у виробника. Потім вирішили вилучити техніку із запасів армії США. Перед відправкою до України танки відремонтують та переобладнають.

США також працюють з європейськими союзниками над створенням ремонтних потужностей для відновлення пошкодженої танків та іншої техніки після участі їх у бойових діях з російськими окупантами.