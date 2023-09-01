Беспилотники атакували Курськ

1 вересня російські власті повідомили, що стали свідками нападу безпілотників, які, на їхню думку, направлялися до російського міста Курчатов та також вирушили в напрямку Москви. Інформацію про це оприлюднили губернатор Брянської області РФ Роман Старовойт та мер Москви Сергій Собянін.

Роман Старовойт стверджує, що «рано вранці два українські безпілотники атакували Курчатов». Він також повідомив про можливі пошкодження адміністративної будівлі та житлового будинку.

Сергій Собянін додав, що поруч з Люберцями була припинена ще одна спроба проникнення безпілотника до Москви. У своєму повідомленні він зазначив: «Сьогодні в області Люберці була припинена спроба прольоту безпілотника до Москви. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, і жодних матеріальних збитків не зафіксовано. Екстрені служби працюють на місці події».

Крім того, російські ЗМІ повідомляють, що вранці в московських аеропортах було введено режим «Килим», що призвело до затримок у вильоті 61 рейсу та скасування 23 із них.

На момент 07:28 години повідомлено, що аеропорт «Внуково» у Москві відновив свою роботу в звичайному режимі. Інформація вказує на те, що «з метою забезпечення безпеки з 05:37 години деякі рейси були перенаправлені до інших авіагаваней Московського авіаційного вузла. О 06:57 дозволено вильоти повітряних суден. О 07:28 годині всі обмеження на польоти були скасовані, і Міжнародний аеропорт Внуково повернувся до свого звичайного робочого режиму».