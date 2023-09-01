Арахамія заговорив про екстрадицію військовозобов’язаних

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія висловив свої погляди щодо можливості екстрадиції українців, які незаконно покинули країну. Цю позицію він висловив під час телемарафону «Єдині новини», як повідомляє «Суспільне».

Давид Арахамія зазначив, що військовозобов’язані українці, які виїхали з України, представивши підроблені медичні свідоцтва про непридатність до військової служби, можуть бути притягнуті до відповідальності та екстрадовані назад до України.

Перед початком такого процесу буде проведений попередній аналіз, який займе кілька місяців. Голова фракції «Слуга народу» пояснив, що, якщо хтось взаємодіяв із посадовцями за допомогою хабаря або інших незаконних засобів, то обидві сторони будуть нести відповідальність згідно із законом. Правоохоронні органи працюватимуть над збиранням доказів та висуванням обвинувачень.

Давид Арахамія підкреслив, що зміцнено напрямок міжнародно-правової співпраці в Україні зараз дуже активно. Він також підсумував, що фактично будь-яка країна світу може відгукнутися на запити правоохоронних органів щодо екстрадиції таких осіб з метою приведення їх до відповідальності в Україні.