Путін навмисно засекретив похорон Пригожина Байден схвалив військову допомогу Тайваню » ЗСУ ліквідували ще 610 окупантів Протягом 30 серпня російські військові намагалися наступати на трьох напрямках: на Лиманському, Бахмутському та Запорізькому. Проте успіху вони не мали. Сили оборони знищили 610 окупантів, 26 ворожих ракет та 31 артсистему Про це 31 серпня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 263 020 (+610) осіб

танків ‒ 4436 (+13)

бойових броньованих машин ‒ 8604 (+8)

артилерійських систем – 5507 (+31)

РСЗВ – 734 (+1)

засобів ППО ‒ 500 (+0)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4417 (+22)

крилатих ракет ‒ 1445 (+26)

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7976 (+23)

спеціальної техніки ‒ 830 (+5) Дані уточнюються.