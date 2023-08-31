ЗСУ ліквідували ще 610 окупантів

Про це 31 серпня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 263 020 (+610) осіб
- танків ‒ 4436 (+13)
- бойових броньованих машин ‒ 8604 (+8)
- артилерійських систем – 5507 (+31)
- РСЗВ – 734 (+1)
- засобів ППО ‒ 500 (+0)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4417 (+22)
- крилатих ракет ‒ 1445 (+26)
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7976 (+23)
- спеціальної техніки ‒ 830 (+5)
Дані уточнюються.
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