Зеленський провів РНБО і доручив перевірити рішення ВЛК починаючи з 24 лютого 2022 року

На засіданні Ради національної безпеки та оборони ухвалено рішення провести комплексну перевірку обґрунтованості ухвалени в період із 24.02.22 року рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями — президент Володимир Зеленський

«Провів засідання РНБО. Тематика – військово-лікарські комісії. Підсумки перевірки всієї системи ВЛК по країні. Доповіді щодо порушень. Кроки для унеможливлення будь-якої корупції у сфері ВЛК.

Доповідали МВС, СБУ, ДБР, військові, представники медсфери, уповноважений з прав людини та генпрокурор.

Рішення такі.

Провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24.02.22 року та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями. Усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці.