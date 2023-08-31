Українським військам вдалося прорвати основну лінію оборони росіян на Запоріжжі – WSJ

Українським військам вдалося прорвати основну лінію оборони російських окупантів на південному сході країни. ЗСУ ведуть бої на укріплених позиціях росіян на околиці села Вербове на Запоріжжі.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на неназваного українського офіцера.

Зазначається, що десантники ЗСУ ведуть бої на укріплених позиціях військ РФ на околиці села Вербове у Запорізькій області. Окрім того, українські бійці вийшли на головну лінію оборони на південь від звільненого раніше сусіднього Роботиного.

При цьому, описуючи просування, співрозмовник видання підняв три пальці, позначаючи так лінії атаки через укріплені російські позиції на західному фланзі Вербового.

“Значення цього наступу полягає в тому, що Україна вперше прорвала головну російську оборонну лінію – розгалужену систему мінних полів, траншей і протитанкових загороджень, прикритих артилерією”, – наголошують у WSJ.

Також там зауважують, що зараз Сили оборони України намагаються збільшити кількість “тріщин” у цій лінії, аби створити достатньо велику діру, через яку зможе прорватися бронетехніка.

Слід зазначити, що напередодні голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розповів, що Сили оборони України, ймовірно, вже прорвали першу лінію оборони російських загарбників на півдні, зокрема на Запоріжжі, і розширюють клин у напрямку стратегічно важливого міста Токмак.