У подножия Храмовой горы найдены древние артефакты, поставившие в тупик ученых

Newsru.co.il передает: В ходе археологических раскопок, проводимых на «стоянке Гивати» у подножья Храмовой горы в Иерусалиме, было сделано немало резонансных находок. Недавно там были обнаружены объекты, поставившие археологов в тупик. Даже обращение ученых к криминалистам не смогло пролить свет на тайну.

Раскопки на данном участке проводят археологи Управления древностей и Тель-Авивского университета. Найденные ими объекты расположены в десяти метрах друг от друга. Это массивные камни, в которых выдолблены желоба. Поверхность углублений абсолютно гладкая