У Габоні відбувся держпереворот

Група військових, яка захопила владу в Габоні, оголосила про призначення главою держави на перехідний період командувача Республіканської гвардії генерала Бріса Оліги Нгеми, інформує BBC.

Заява була зроблена в ефірі національного телебачення, через яке військові раніше оголосили про захоплення влади в країні за кілька днів після президентських виборів.

Одного з синів президента Габону арештували за підозрою у державній зраді, інформує France24.

Крім того, за різними звинуваченнями арештували також представників уряду.

Військові, відповідальні за державний переворот, по місцевому телебаченню повідомили, що президента Алі Бонго тримають під домашнім арештом, передає AFP.

«Президент Алі Бонго перебуває під домашнім арештом в оточенні своєї сім’ї та лікарів», — йшлося в заяві.

Вказано, що скинутий президент переміг на виборах, набравши 64,27% голосів. До цього він був при владі 14 років: вперше його обрали 2009 року. Раніше країною понад 41 рік правив його батько.

Про захоплення влади військові оголосили на національному телебаченні Габону, інформує BBC.. Вони заявили, що скасовують результати виборів, у яких виграв Алі Бонго, та розпускають «всі інституції республіки». Крім того, вони повідомили про закриття кордонів.

Військові вказали, що їхні дії зумовлені «безвідповідальним, непередбачуваним управлінням, яке призводить до постійного погіршення соціальної згуртованості, що ризикує привести країну до хаосу».

«Ми вирішили захистити мир, поклавши край нинішньому режиму», — заявив один із військових.

Після їх виступу в ефірі телебачення, у столиці країни Лібревілі було чути звуки стрілянини. На думку редактора африканської служби BBC, це свідчить про опір перевороту.

Зазначається, що у разі успіху, це буде вже восьмий переворот у колишніх французьких колоніях в Африці за останні три роки.