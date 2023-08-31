Стрілянина у Дніпрі: відкрито провадження за фактом посягання на життя патрульних

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за ст. 348 Кримінального кодексу України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу). Стаття передбачає від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

«Обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних поліцейських будуть встановлені слідчим шляхом», — ідеться в повідомленні пресслужби.

Передісторія

ДБР розслідує правомірність застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини. Інцидент мав місце 29 серпня. Відомо, що чоловік порушував ПДР та чинив опір. Патрульний застосував проти порушника табельну зброю, внаслідок чого той помер. Правоохоронця затримали за фактом перевищення службових повноважень.

ЗМІ писали, що порушник, імовірно, був у стані алкогольного сп’яніння.

Мер Дніпра Борис Філатов, коментуючи ситуацію, заявив, що підтримує патрульних поліцейських.

«Є базові речі. Для будь-якої країни, де прагнуть поваги до Закону. Ніхто й ніколи не має права зневажати, хапати чи взагалі якось тягти свої руки до людини в формі, яка знаходиться при виконанні своїх службових обовʼязків… У цій ситуації я цілковито на боці патрульних поліцейських. Міська влада Дніпра надасть всебічну моральну підтримку цим патрульним, а також їхнім рідним та колегам», — сказав він.

За словами очільника МВС Клименка, триває розслідування обставин, за яких сталася трагедія.