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СБУ атакувала аеродром у Курську в ніч на 27 серпня картонними дронами

Контррозвідники СБУ атакували аеродром у російському Курську в ніч на 27 серпня картонними дронами — відео в Telegram-каналі «Оперативний ЗСУ», співрозмовники «Української правди» в спецслужбах

Відео, яке з’явилося в мережі 31 серпня, демонструє кадри тестування картонних дронів. Автентичність відео підтверджують джерела УП.

Зазначається, що такі дрони є невидимими для ворожих радарів. Після вибуху уражаючі елементи накривають доволі велику площу, достатню, щоб пошкодити навіть великий літак.

31 августа, 2023 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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