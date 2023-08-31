Стрілянина у Дніпрі: відкрито провадження за фактом посягання на життя патрульних » СБУ атакувала аеродром у Курську в ніч на 27 серпня картонними дронами Контррозвідники СБУ атакували аеродром у російському Курську в ніч на 27 серпня картонними дронами — відео в Telegram-каналі «Оперативний ЗСУ», співрозмовники «Української правди» в спецслужбах Відео, яке з’явилося в мережі 31 серпня, демонструє кадри тестування картонних дронів. Автентичність відео підтверджують джерела УП. Зазначається, що такі дрони є невидимими для ворожих радарів. Після вибуху уражаючі елементи накривають доволі велику площу, достатню, щоб пошкодити навіть великий літак.