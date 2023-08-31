Росією та КНДР планують спільну участь у війні з Україною

За даними, оприлюдненими нещодавно американською розвідкою та повідомленням CNN, Росія та Північна Корея активно ведуть перемовини стосовно можливої угоди про постачання зброї російським силам для воєнної дії в Україні.

Попри публічні заперечення Північної Кореї, новини про потенційну угоду з’явились. Адміністрація президента США Джо Байдена заявила 30 серпня, що вона стурбована процесом, в якому обидві країни насправді ведуть переговори стосовно зброї. Дані про ці події вказують на те, що після візиту міністра оборони РФ Сергія Шойгу до Північної Кореї минулого місяця, у Пхеньян також відбулася друга делегація російських офіційних представників для подальших обговорень.

За повідомленням Джона Кірбі, координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США, президент Росії Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ін обмінялися листами, в яких вони зобов’язалися підсилити двосторонню співпрацю.

Кірбі також заявив, що існують ознаки того, що Росія та Північна Корея прагнуть до збільшення обсягів збройних постачань. США висловили занепокоєння через можливість, що Північна Корея може надати військову підтримку російським силам в Україні. Стратегічні розвідувальні дані свідчать про активний хід переговорів між Росією та Північною Кореєю. У разі досягнення угоди, Росія могла б отримати від КНДР різноманітні види зброї для використання в Україні. Також не виключено, що угода може включати надання сировини для російського військового комплексу.

Співпраця між Росією та Північною Кореєю у цьому контексті вже викликала гостру реакцію. Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд засудила цю можливу угоду як порушення резолюцій Ради Безпеки та ганебну дію, що підпалює напруженість у регіоні. США обіцяють застосувати санкції проти всіх залучених сторін, а також закликають Північну Корею відмовитися від подальших переговорів.

Ці розвідувальні дані є частиною стратегії адміністрації Байдена щодо публічного розголошення зусиль Росії та її спроби уникнення санкцій, а також повідомлення Північної Кореї про те, що США стежать за цією ситуацією.