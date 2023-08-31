 
«  
  »

Резнікова відправлять у відставку найближчим часом

Резнікова відправлять у відставку найближчим часом – джерела
Міністра оборони Олексія Резнікова відправлять у відставку найближчим часом, посаду очільника Міноборони може зайняти голова Фонду держмайна Рустем Умєров — джерела УП у Кабміні, ВРУ, нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Орієнтовно, парламент має розглянути відставку чинного очільника оборонного відомства на наступному тижні.

Посада міністра оборони – це квота президента. Відповідно, Верховна Рада призначає та звільняє міністра за його поданням. До цього часу виконувачем обов’язки буде перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За даними Железняка, Резніков розглядається на посаду посла України у Великій Британії.

Наймовірніший кандидат на місце Резнікова — нинішній очільник ФДМУ Рустем Умєров. Це підтвердили співрозмовники УП в Кабміні та ВР. Зокрема, цього тижня Зеленський зустрічався з ним щодо результатів роботи фонду.

31 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  