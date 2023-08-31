Призначено нового міністра оборони Британії

Грант Шеппс став новим міністром оборони Великої Британії після відставки Бена Воллеса. Це вже п’ята посада Шеппса в уряді за рік — «Європейська правда» з посиланням на прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака
Повідомляється, що раніше Шеппс був міністром транспорту при Борисі Джонсоні, короткий час працював міністром внутрішніх справ при Ліз Трасс, міністром з питань бізнесу до того, як став міністром енергетичної безпеки при Ріші Сунаку.
Посадовець залишає посаду міністра енергетичної безпеки, а це означає, що британський прем’єр повинен буде оголосити про заміну на цій посаді.
У квітні 2022 року Шеппс прийняв у себе вдома сім’ю українських біженців та їхнього собаку, які втекли від війни.
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