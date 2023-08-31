Представник Чехії в НАТО назвав три умови вступу України до Альянсу

Про це сказав посол Праги в Організації Північноатлантичного договору Якуб Ландовський, повідомляє Bloomberg.

На його думку, історичний прецедент вказує на те, що мирна угода між Києвом і Москвою, можливо, і не потрібна для членства, але Україна вирішуватиме, коли закінчиться війна.

«Єдина сторона, відповідальна за відповідь на питання, де має проходити кордон, — це Україна. Ніхто зі сторони не може це навіть прокоментувати». — заявив він.

У липні на саміті НАТО Альянс із 31 члена запропонував Україні оновити зобов’язання і дозволити їй приєднатися разом із новими гарантіями безпеки від країн Великої сімки. Але цей графік залишається незрозумілим, оскільки НАТО не може прийняти нових членів, які перебувають у стані війни, оскільки це автоматично призведе до їхнього зобов’язання стати на їхній захист.