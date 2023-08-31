Комітет парламенту Британії назвав Тайвань незалежною країною

Комітет британської Палати громад у закордонних справах уперше визнав Тайвань незалежною державою, що збіглося з візитом голови МЗС Британії Джеймса Клеверлі до Китаю.

Про це повідомляє «Європейська правда».

У доповіді під назвою «Схилені горизонти: інтегрований огляд та Індо-Тихоокеанський регіон» Тайвань згадується в розділі «країни».

«Тайвань уже є незалежною країною під назвою Китайська Республіка. Тайвань має всі ознаки державності, зокрема постійне населення, визначену територію, уряд і здатність вступати у відносини з іншими державами», – йдеться в документі.

Там вказується, що Тайваню не вистачає лише «більшого міжнародного визнання», й сама країна утримується від офіційного проголошення незалежності, «оскільки Китай розглядає це як casus belli (привід для війни. – Ред.)».

Очільниця парламентського комітету Британії Алісія Кернс пояснила Politico, що депутати визнають позицію Китаю щодо Тайваню, але «не приймають її».

«Украй важливо, щоб міністр закордонних справ (Британії. – Ред.) непохитно й чітко підтримував Тайвань і дав зрозуміти, що ми будемо підтримувати право Тайваню на самовизначення», – сказала Кернс.

Звіт комітету був опублікований у середу – саме тоді, коли Джеймс Клеверлі став першим за останні п’ять років міністром закордонних справ Британії, який відвідав Пекін.

Тайвань, який має демократичний устрій, вважає себе окремою державою, тоді як Китай і переважна більшість світу – офіційна Британія теж – називає його частиною китайської території. Китай із великим незадоволенням сприймає візити іноземних чиновників на острів.

У британському уряді непублічно вважають, що країна не готова до потенційно катастрофічних наслідків, які можуть настати для економіки в результаті вторгнення Китаю на Тайвань – йдеться про руйнування ланцюгів постачання і дефіциту важливих товарів.