Представник Чехії в НАТО назвав три умови вступу України до Альянсу Призначено нового міністра оборони Британії » Далекобійна зброя українського виробництва уразила ціль за 700 км, — Зеленський На нараді у президента Зеленського обговорили власне виробництво зброї. Мінстратегпром доповів, що далекобійна зброя українського виробництва уразила ціль за 700 км Про це президент Володимир Зеленський повідомив 31 серпня у Telegram. На нараді виступив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який розповів про ситуацію на полі бою, оборонні та наступальні дії. Своєю чергою Міноборони прозвітувало про надходження зброї та боєприпасів. «Зокрема, отримання великої партії броньованих «медеваків» (броньована медична машина, — ред.) – те, що зараз дуже потрібно», — уточнив Зеленський. Мінстратегпром розповів про власне виробництво зброї. «Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів!» — написав Зеленський. Також учасники наради обговорили роботу «зернового коридору» й підготовку до зими, зокрема облаштування укриттів і Пунктів незламності. «МВС відзвітувало про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, безпекову ситуацію перед стартом нового навчального року», — зазначив Зеленський.