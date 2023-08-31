Британська розвідка оцінила атаки дронів на території РФ

Протягом серпня 2023 року Росію стали об’єктом 25 атак безпілотних збройних систем. Більшість з цих безпілотників успішно виконали свої завдання, що свідчить про виклики, з якими стикається російська система протиповітряної оборони.

Звідомо, що з початку серпня 2023 року в Росії сталося 25 інцидентів, коли безпілотні апарати були використані для атак. Ці інциденти відзначилися високою ефективністю дій безпілотників, що може вказувати на складнощі, з якими російська протиповітряна оборона зіштовхується під час виявлення та нейтралізації таких загроз.

Міністерство оборони Великої Британії висловило припущення, що Росія може переглядати свій підхід до області протиповітряної оборони в регіоні між Україною та Москвою з метою ефективнішого протистояння таким нападам.

Розвідка також зафіксувала, що попередні атаки на військові авіабази Росії призвели до перерозподілу її авіаційних ресурсів по всій території країни. Тим не менше, останні напади на Сольці та Псков показали, що безпілотні апарати мають великий діапазон дії, що ускладнює подальший процес перерозподілу.

За оцінкою британської розвідки, Росія, ймовірно, буде змушена розглянути можливість встановлення додаткових систем протиповітряної оборони на аеродромах, які можуть бути піддані ризику атак з боку безпілотників.