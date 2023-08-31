Боррель закликав країни-члени ЄС замовляти більше боєприпасів для України

Держави-члени ЄС передали спільно приблизно 224 тисячі артилерійських снарядів і близько 2300 ракет зі своїх запасів. Боррель висловив готовність обговорювати варіанти прискорення постачання Україні артилерійських снарядів відповідно до плану Євросоюзу.
Про це пише Європейська правда із посиланням на пресконференцію Верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля в іспанському Толедо.
“Якщо країни-члени не в змозі надати більше зі своїх запасів, для них це – лише стимул збільшити виробничі потужності і зробити це швидше і якісніше. Más y más rápido (більше і швидше. – Ред.)”, – вважає він.
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