У подножия Храмовой горы найдены древние артефакты, поставившие в тупик ученых Жертвами пожара в деловом квартале Йоханнесбурга стали десятки людей » Боррель закликав країни-члени ЄС замовляти більше боєприпасів для України Держави-члени ЄС передали спільно приблизно 224 тисячі артилерійських снарядів і близько 2300 ракет зі своїх запасів. Боррель висловив готовність обговорювати варіанти прискорення постачання Україні артилерійських снарядів відповідно до плану Євросоюзу. Про це пише Європейська правда із посиланням на пресконференцію Верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля в іспанському Толедо. Топдипломат ЄС перед тим зазначив, що держави-члени передали спільно приблизно 224 тисячі артилерійських снарядів і близько 2300 ракет зі своїх запасів, тоді як робота на інших треках – контракти з приватними підприємствами й розширення внутрішнього виробництва – триває. Відповідаючи на питання, чи не стурбований він повільним прогресом у постачанні артилерійських снарядів Україні, Боррель сказав, що в ЄС розглянуть пропозицію Словаччини – модернізувати застарілі снаряди. “Якщо країни-члени не в змозі надати більше зі своїх запасів, для них це – лише стимул збільшити виробничі потужності і зробити це швидше і якісніше. Más y más rápido (більше і швидше. – Ред.)”, – вважає він.