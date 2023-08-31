Байден схвалив військову допомогу Тайваню

Адміністрація президента США Джо Байдена дала зелене світло для передачі Тайваню військової допомоги за програмою зовнішнього військового фінансування (FMF), призначеної для незалежних країн. Цю новину підтверджує агентство Reuters.

Сполучені Штати Америки планують надати Тайваню фінансування в розмірі до 80 мільйонів доларів для підтримки його оборонних зусиль.

Відповідно до офіційного заявлення, ця допомога буде використовуватися для посилення можливостей самооборони Тайваню шляхом спільних оборонних ініціатив та підвищення готовності в морській сфері та морській безпеці.

Державний департамент США підтвердив це рішення та зазначив, що надання допомоги Тайваню через програму FMF не впливає на загальну політику США.

Міністерство оборони Тайваню висловило свою вдячність за надану допомогу, однак уточнило, що не буде коментувати конкретні деталі цієї допомоги. Вони також підкреслили, що Сполучені Штати вже раніше надавали допомогу для підсилення оборонних можливостей острова в рамках чинної політики та законів.

FMF є основним джерелом військової підтримки, керованої Державним департаментом США. Ця програма надає грантову допомогу іншим країнам для придбання американської військової техніки та навчання за програмою зовнішніх продажів.