BAE Systems вироблятиме в Україні легкі гаубиці

BAE Systems відкрила офіс в Україні та підписала угоду з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України про співпрацю з локалізації виробництва озброєньТакож було підписано Рамкову угоду про співпрацю щодо ремонту, запасних частин та виробництва нових легких гармат L119 між Міністерством оборони України та BAE Systems. На заході були присутні Президент України та генеральний директор BAE Systems.

Гендиректор BAE Systems наголосив на важливості відкриття офісу в Україні. Він переконаний, що це допоможе ефективніше впроваджувати проєкти з локалізації виробництва. «BAE Systems хоче бути надійним партнером України у війні за свободу і незалежність, а також у побудові сильного стійкого технологічного оборонно-промислового комплексу для ефективного запобігання спробам агресії у майбутньому», — зазначив Чарльз Вудберн.

Британська легка 105-мм гаубиця L119 (також виробляється по ліцензії у США як M119) призначена для підтримки піхоти. Максимальна дальність пострілу до 17 км. Вага гаубиці 1,9 тонни. Розрахунок складається з трьох осіб.

Лише США передали Україні понад 70 гаубиць L119.