Уточнення — Росія втратила шість літаків Іл-76 ЗСУ активно працюють над тим, щоб піти в наступ на Вугледарському напрямку » ЗСУ мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки та Вербового Українські захисники мали успіх і закріплюються на напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Вербове Запорізької області — Генштаб «Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби». На Бахмутському напрямку захисники продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. DEEPSTATEMAP 30 СЕРПНЯ DEEPSTATEMAP 30 СЕРПНЯ Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви. Також сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.