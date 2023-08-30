Втрати Росії на війні в Україні перевищили 262 тис. військових

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 262 410 (+570) осіб
- танків ‒ 4423 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 8596 (+17)
- артилерійських систем – 5476 (+26)
- РСЗВ – 733 (+0)
- засобів ППО ‒ 500 (+0)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4395 (+8)
- крилатих ракет ‒ 1419 (+0)
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7953 (+44)
- спеціальної техніки ‒ 825 (+5)
Дані уточнюються.
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