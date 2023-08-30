Безпілотники уразили чотири російські літаки Ил-76 ISW: Російське міноборони посилює цензуру » Втрати Росії на війні в Україні перевищили 262 тис. військових Росіяни вели безуспішний наступ в районах Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та Богданівки, Курдюмівки та Озарянівки Донецької області. За добу РФ втратила 570 солдатів Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 262 410 (+570) осіб

танків ‒ 4423 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 8596 (+17)

артилерійських систем – 5476 (+26)

РСЗВ – 733 (+0)

засобів ППО ‒ 500 (+0)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4395 (+8)

крилатих ракет ‒ 1419 (+0)

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7953 (+44)

спеціальної техніки ‒ 825 (+5) Дані уточнюються.