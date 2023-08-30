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Втрати Росії на війні в Україні перевищили 262 тис. військових

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 262 410 (+570) осіб
  • танків ‒ 4423 (+9)
  • бойових броньованих машин ‒ 8596 (+17)
  • артилерійських систем – 5476 (+26)
  • РСЗВ – 733 (+0)
  • засобів ППО ‒ 500 (+0)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4395 (+8)
  • крилатих ракет ‒ 1419 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7953 (+44)
  • спеціальної техніки ‒ 825 (+5)

Дані уточнюються.

30 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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