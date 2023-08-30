В Україні дозволили ввозити донорську кров з-за кордону

Про це йдеться на сайті Кабміну.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення потреба в донорській крові та її компонентах в Україні зросла на понад 40%.

«Збільшення інтенсивності бойових дій на фронті, щоденні обстріли ворогом мирних міст призводять до суттєвого зростання потреб крові, яка критично необхідна для порятунку військових та цивільних українців», — йдеться у заяві.

Водночас наразі Україна забезпечена донорською кров’ю на 100%. Однак медична система має бути готовою до будь-яких надзвичайних ситуацій та терористичних актів зі сторони РФ.

Таким чином Уряд ухвалив постанову, яка передбачає, що у разі виникнення потреби кров та її компоненти можуть заводитися в Україну з-за кордону. Це дозволить в критичні моменти уникнути можливого дефіциту донорської крові та компонентів.

У Кабміні зауважили, що кров та компоненти постачатимуться в Україну як гуманітарна допомога. Відповідальними за її отримання визначеили “Український центр транспланткоординації”, який виконує функції Національного трансфузіологічного центру.

«Ухвалена сьогодні постанова це превентивний документ на випадок загострення ситуації або виникнення надзвичайних обставин. Він передбачає можливість застосування механізму, який дозволяє уникнути випадків дефіциту крові. Вживаємо всіх заходів, аби за будь-яких умов система продовжувала працювати безперебійно», — додав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.