Уточнення — Росія втратила шість літаків Іл-76

За уточненими даними, у російському Пскові внаслідок атаки безпілотників серйозних пошкоджень зазнали шість літаків Іл-76.
Також було атаковано військові бази та об’єкти в Тульській, Брянській, Орловській та Рязанській і Московській областях.
Зокрема, два літаки згоріли повністю, ще чотири суттєво пошкоджено. Про це пишуть російські Telegram-канали.
Губернатор Михайло Ведерніков заявив, що внаслідок удару нібито жертв немає, а про масштаби руйнувань російська влада мовчить. Разом з тим рятувальники підтвердили пожежу, яка виникла після атаки БпЛА. Через це було скасовано всі рейси в псковському аеропорту.
Пізніше в Росії офіційно визнали, що в Псковській області після атаки безпілотників сталася пожежа в аеропорту. Там також підтвердили, що горіли військово-транспортні літаки Іл-76.
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