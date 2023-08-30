Уточнення — Росія втратила шість літаків Іл-76

За уточненими даними, у російському Пскові внаслідок атаки безпілотників серйозних пошкоджень зазнали шість літаків Іл-76.

Також було атаковано військові бази та об’єкти в Тульській, Брянській, Орловській та Рязанській і Московській областях.

Зокрема, два літаки згоріли повністю, ще чотири суттєво пошкоджено. Про це пишуть російські Telegram-канали.

У соцмережах також публікують відео пожежі, яка сталася на аеродромі в Пскові. На кадрах автор стверджує, що після удару безпілотників в аеропорту горіли два літаки.У російському міноборони спочатку заявляли, що нібито зупинили спробу атаки БпЛА по об’єктах на території РФ. Росіяни традиційно звинувачують в ударі Україну.

Губернатор Михайло Ведерніков заявив, що внаслідок удару нібито жертв немає, а про масштаби руйнувань російська влада мовчить. Разом з тим рятувальники підтвердили пожежу, яка виникла після атаки БпЛА. Через це було скасовано всі рейси в псковському аеропорту.

Пізніше в Росії офіційно визнали, що в Псковській області після атаки безпілотників сталася пожежа в аеропорту. Там також підтвердили, що горіли військово-транспортні літаки Іл-76.