Українська ППО знищила 28 ракет і 15 безпілотників під час нічної атаки

Протягом ночі з 29 на 30 серпня, українські Збройні Сили Повітряної Оборони успішно відбили 43 повітряних загрози над територією України. Це включало в собі знищення 28 крилатих ракет і 15 бойових безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Згідно з повідомленням головнокомандувача Збройних Сил України, Валерія Залужного, загалом було виявлено та припинено дію 44 ворожих об’єкти:

28 ракет повітряного базування, таких як Х-101, Х-555, Х-55. Вони були запущені з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, розташованих в Каспійському регіоні та районі Енгельса.

16 ударних бойових безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136/131, які виходили з південних та північних напрямків, зокрема з Приморсько-Ахтарська та Курська.

Згідно з відомостями Валерія Залужного, завдяки силам та засобам протиповітряної оборони були повністю знищені всі 28 крилатих ракет та 15 бойових безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136/131, які діяли в районах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.