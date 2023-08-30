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Україна за час контрнаступу втратила лише 5 із 71 танка Leopard 2

танк Leopard 2A6

Про це пише американський Forbes, дані якого збігаються з інформацією OSINT-порталу Oryx.

Два зі знищених — це Leopard 2A4 (Україна отримала 50 машин), а три — Leopard 2A6 (партнери передали 21 машину).

У Forbes зазначають, що кожен член екіпажу пʼяти знищених танків (тобто 20 військових) зумів утекти перед тим, як танк згорів чи вибухнув.

Для виживання екіпажу важливо те, що Leopard 2 має спеціальні баштові відсіки для 120-міліметрових боєприпасів, які під час удару вибухають назовні. Тоді як пряме попадання у Т-72, найімовірніше, призведе до загибелі всіх, хто всередині, адже боєприпаси розміщені під баштами.

До того ж пошкоджені німецькі танки можна ремонтувати. Їх відновлюють у Польщі та Німеччині, а потім повертають на фронт. Так може відбуватися багато разів.

Уперше росіяни знищили Leopard 2A4 біля Новопокровки на Запоріжжі. Локацію ідентифікували осінтери з Oryx. Другий Leopard 2A4 окупанти знищили південніше Малої Токмачки. Також танки знищували в районі Роботиного.

30 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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