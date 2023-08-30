Россія атакувала Київ

Увечері з 29 на 30 серпня, террористи з Російської Федерації вчинили напад на Україну, випустивши ракети з ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Цей напад призвів до жахливих наслідків, зокрема обстрілу Києва. Унаслідок падіння уламків ракет та БПЛА в Києві загинули дві людини, ще троє отримали поранення. Наслідки цього нападу також доторкнулися Житомирської області, де були пошкоджені об’єкти інфраструктури та залізничні доріжки.

Речник Київської військової адміністрації Михайло Шаманов заявив у інтерв’ю телеканалу «Еспресо», що цей напад мав на меті ударити по важливій інфраструктурі та центрах прийняття рішень. Зазначивши, що уламки з ракет потрапили на територію Шевченківського району Києва, він додав, що три людини отримали поранення, із них двоє були госпіталізовані.

Пізніше, Микола Калашник, перший заступник голови Дарницької районної державної адміністрації, розповів, що уламки ракет потрапили в будівлю торговельного центру «Ашан» на вулиці Здолбунівській в Дарницькому районі Києва. Негайно на місце події прибули пожежники, які зайнялись гасінням пожежі. Зруйновано дах, а залишки ракети виявили усередині приміщення. Наразі працює слідчо-оперативна група для розслідування інциденту.

Станом на 7 ранку відомо про двох загиблих та трьох поранених внаслідок падіння уламків. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про пожежі в Дарницькому та Шевченківському районах. Медики госпіталізували 24-річну дівчину, яка отримала різані рани від уламків скла.