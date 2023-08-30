Представник Зеленського у Раді пропонує почати мобілізацію тих, хто здобуває другу вищу освіту

Представник президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пропонує скасувати відстрочку для мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту.

Таку ідею він висловив в інтерв’ю Українським Новинам.

«Я думаю, що абсолютно справедливо в умовах війни обмежити однією вищою освітою. Якщо людина здобуває третю, четверту вищу освіту, то це точно не може бути підставою для відстрочки під час воєнного стану», – вважає народний депутат.

Представник президента у Верховній Раді нагадав, що на початку повномасштабної війни збільшилась кількість абітурієнтів, котрі старші 30 років.

«Якщо людина в магістратурі навчається відразу після закінчення навчання, то це здобуття вищої освіти магістра. Якщо вона вступила в аспірантуру одразу після навчання, то зрозуміло. А коли людина має перерву і лише під час війни раптом захотіла займатися науковою діяльністю, то це викликає запитання», – зазначає Веніславський.

При цьому Веніславський не виключає не виключає, що є певна кількість людей, яка дійсно хоче стати науковцями.

«Людина навчається на денній формі у будь-якому віці і має право на відстрочку, але ми розуміємо, що є зловживання… Навіть в багатьох закордонних вищих навчальних закладах відкрили цілі факультети, тому що це заробляння грошей, та і в Україні також почали відкривати. Це те, що потребує редагування, оскільки ми розуміємо, що є зловживання», – розповів нардеп.