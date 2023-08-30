Новый пакет дополнительной военной помощи США Украине

Государственный департамент США

Офис официального представителя

Заявление для прессы Государственного секретаря Энтони Блинкена

29 августа 2023 года

Сегодня мы объявляем об очередном пакете военной помощи для поддержки Украины в защите собственной территории и граждан. Этот пакет содержит важные средства, которые помогут Украине на поле боя. Он включает ракеты противовоздушной обороны AIM-9M, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских реактивных систем (HIMARS), артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, технику для разминирования, Javelin и другие противотанковые комплексы и ракеты, более 3 млн патронов к стрелковому оружию, машины скорой помощи, подрывные боеприпасы для расчистки препятствий, а также запасные части, услуги, обучение и транспортное обслуживание. Этот пакет вооружений и техники, стоимость которого оценивается в $250 млн, реализуется в рамках ранее утвержденных полномочий по выделению ресурсов Украине.

Каждый день Россия продолжает вести жестокую захватническую войну, в результате которой погибло множество мирных жителей Украины, и миллионы ее граждан стали вынужденными переселенцами. Нападения россиян на украинские порты и зерновую инфраструктуру вызвали волатильность цен на рынках продовольствия и зерна и усугубили голод и глобальную продовольственную нестабильность по всему миру.

Россия развязала эту войну и может прекратить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и остановив свои жестокие нападения. До тех пор, пока Россия не сделает этого, Соединенные Штаты, их союзники и партнеры будут едины с Украиной столько, сколько потребуется.

Для просмотра оригинала: https://www.state.gov/new-package-of-additional-u-s-military-assistance-for-ukraine/

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