Компания Meta пресекла масштабную операцию Китая по скрытому влиянию

Компания Meta сообщила, что удалила тысячи аккаунтов Facebook, которые были частью широкомасштабной спам-кампании Пекина, направленной на скрытое продвижение Китая и критику Запада.

Кампания, получившая название «Спамуфляж», велась более чем на 50 платформах и форумах, включая Facebook, Instagram, TikTok, YouTube и X (ранее известный как «Твиттер»), говорится в отчете Meta об угрозах.

«По нашим оценкам, это самая крупная, хотя и неудачная, и самая плодовитая известная операция по скрытому влиянию в современной мире», – сказал руководитель отдела анализа глобальных угроз Meta Бен Ниммо.

«Нам удалось проследить связь между “Спамуфляжем” и лицами, связанными с китайскими правоохранительными органами», – добавил он.

Meta удалила более 7700 аккаунтов Facebook и 15 аккаунтов Instagram. Технологический гигант назвал чистку самой крупной операций по удалению контента на своих платформах.