Китай на новых официальных картах объявил своей территорией часть России

Китайский государственный «Картографический сервис стандартных карт» представил комплект географических карт на 2023 год, на которых впервые часть территории России указана как часть Китая. Речь идет о Большом Уссурийском острове на реке Амур, отмечает РБК.

Согласно договору между Россией и Китаем 2008 года, остров был разделен между двумя странами. Новая официальная карта Китая отмечает целый остров как самую восточную точку китайской территории. В пояснительной записке подчеркивается, что «карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира».

Официальный комплект карт будут использовать в различных медиа-материалах, включая новости, книги и рекламные материалы. Карты также могут использоваться как базовая справочная информация.

Большой Уссурийский остров занимает площадь от 327 до 350 квадратных километров, в зависимости от уровня воды в реке. С начала XIX века между Россией и Китаем шла долгая борьба за контроль над ним, но в 1920–1930-е годы остров был «взят под охрану» советскими войсками.

После распада Советского Союза остров остался под юрисдикцией России. Китай проявлял особый интерес к этой территории, оспаривая ее статус с 1964 года. В 2008 году Россия передала западную часть Большого Уссурийского острова и другие территории Китаю. Эксперты тогда указывали на долгосрочные интересы Москвы в стабильных отношениях двух стран.