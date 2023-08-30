ISW: Російське міноборони посилює цензуру

Міністерство оборони Російської Федерації вдавалося до зміни підходу щодо інформування про хід війни в Україні, віддаючи перевагу менш деталізованому представленню подій та підсилюючи цензуру відносно звітів про ситуацію на фронті та український контрнаступ.

Інститут вивчення війни зазначає, що Міністерство оборони РФ внесло зміни до стилю своїх щоденних звітів з метою зменшення кількості інформації, що надходить про воєнні дії в Україні.

Попередньо, міноборони Росії публікувало щоденні звіти, які відрізнялися від звітів інших російських військових формувань. Але в останній час, зокрема 29 серпня, прес-центри різних російських військових груп опублікували текст, який був повністю скопійований з загальної денної ситуації замість власних оригінальних доповідей.

Експерти відзначають, що Міністерство оборони РФ стало активно застосовувати інформаційну стратегію, спрямовану на обмежену інформаційну витівку щодо фронтової ситуації на протязі всього конфлікту. Якщо ця тенденція збережеться, то зміни в звітності Міністерства оборони РФ можуть віддзеркалювати більше загальні спроби цензури в російських звітах про війну та стандартизації власного наративу.