Інцидент у Дніпрі: патрульні опублікували відео з бодікамер

Про це інформує Патрульна поліція України.

«Повага — суб’єктивна позиція однієї людини щодо іншої, визнання гідності особистості, почуття пошани до будь-кого. Повага є однією з найважливіших вимог моральності, що має на увазі таке ставлення до людей, у якому практично визнається гідність особистості», — коментують відео правоохоронці.

Патрульні пишуть, що характеристиками поваги є уважність, вдячність, визнання, чесність і ввічливість щодо іншої людини: «Взаємна повага є фундаментальною цінністю в сучасному суспільстві, особливо в суспільстві, заснованому на таких суттєвих цінностях, як демократія та свобода: воно передбачає повагу різноманітності ідей, думок, ідеологій, вірувань».

Передісторія

ДБР розслідує правомірність застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини. Інцидент мав місце 29 серпня. Відомо, що чоловік, імовірно, у стані алкогольного сп’яніння порушував ПДР та чинив опір. Патрульний застосував проти порушника табельну зброю, внаслідок чого той помер. Правоохоронця затримали за фактом перевищення службових повноважень.

Мер Дніпра Борис Філатов, коментуючи ситуацію, заявив, що підтримує патрульних поліцейських.