Безпілотники уразили чотири російські літаки Ил-76

В ході масштабної атаки на російський аеродром у Пскові українськими дронами було уражено чотири військово-транспортні літаки Ил-76.

Про це повідомляє “Мілітарний” з посиланням на російські медіа.

Близько 23:30 29 липня місцеві жителі повідомили про проліт безпілотників за якими послідували вибухи в місцевому аеропорті. Він розташований в 700 кілометрах від кордону Чернігівської області.

Аеропорт спільного користування застосовується російськими військовими, на його території дислоковано 334-й військово-транспортний авіаційний полк озброєний літаками Ил-76.

За інформацією офіційних російських медіа, внаслідок атаки було уражено чотири літаки. Згодом також було опубліковано відео на якому показано два літаки охоплені полум’ям, що свідчить про повне знищення.

Близько першої години ночі з аеропорту почали екстренно взлітати інші вцілілі борти з перебазуванням на інші аеродроми.

Окрім літаків ударними дронами, імовірно, було також було уражено інфраструктуру аеропорту.

Про це можна судити зявдяки іншому опублікованому відео на якому можна побачити два потужні осередки пожежі, що схожі на горіння нафтобази або сховища з паливом.

Охорона військового об’єкту не змогла адекватно протидіяти нальоту безпілотників. Судячи з інших кадрів, єдиними засобами ураження стали вогонь із особистого стрілецького озброєння та зенітних гармат.

На супутникових знімках, зроблених до атаки безпілотників, можна побачити кількість літаків Ил-76, що дислоковані у військовій частині аеропорту.

Стоянки літаків знаходяться поруч один від одної та ніяк не захищені, на них відсутні укриття або ж елементарні ангари. Вогонь від пожежі розташованої поряд нафтобази міг легко перекинутись на борти, що стоять під відкритим небом.