Ватикан: папа Франциск не собирался прославлять российский империализм

Папа римский Франциск не собирался прославлять российский империализм в заявлении, которое подверглось критике со стороны Украины и приветствовалось Кремлем.

Напомним, что в ходе общения по видеосвязи с католической молодежью, собравшейся в Санкт-Петербурге в пятницу, Франциск сказал российским молодым людям, что они должны помнить, что являются наследниками таких монархов прошлого, как Петр I и Екатерина II.

«Не забывайте о своем наследии, – призвал понтифик. – Вы наследники великой России – великой России святых, царей, великой России Петра I, Екатерины II, великой российской империи… Вы наследники великой матери- России. Вперед!»

Киев назвал эти высказывания «глубоко прискорбными».

«Именно такой империалистической пропагандой, «духовными связями» и «необходимостью» спасти «великую Россию-матушку» Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев, разрушение украинских городов и сел», – заявил в Facebook пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Во вторник пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни заявил, что «папа хотел призвать молодежь к сохранению и развитию всего положительного в великом русском культурном и духовном наследии, и уж точно не к возвеличиванию империалистической логики и государственных деятелей, (которых он) упомянул для обозначения некоторых исторических периодов».

Посольство Ватикана в Киеве в своем заявлении подчеркнуло, что папа римский является «убежденным противником и критиком любой формы империализма и колониализма», и отвергло «интерпретации» его высказываний в СМИ.

Франциск неоднократно критиковал российское вторжение в Украину.

В прошлом году Киев отозвал своего посла из Ватикана после того, как понтифик назвал Дарью Дугину, ультранационалистку, погибшую в результате взрыва автомобиля под Москвой, невинной жертвой войны.