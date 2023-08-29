В Японії зупинились 14 заводів Toyota

Автовиробник Toyota Motor Corp. повідомив у вівторок, що діяльність на всіх 14 своїх заводах в Японії буде призупинена через неполадку в комп’ютерній системі. Інформацію про це поширив Kyodonews.

Заводи, де здійснюється збирання автомобілів за допомогою тієї самої системи, столкнулися з неможливістю обробки замовлень на автомобільні запчастини вранці 29 серпня. У той же час компанії Miyata і Daihatsu успішно здійснили свої замовлення до появи неполадки, але також зазнають перерву у роботі у другій половині дня.

Виникає питання про причини цієї ситуації, але виробник автомобілів вважає, що йдеться малоймовірно про кібератаку.

Зазначається, що Toyota вже закривала всі свої заводи в країні в минулому році в березні, коли її внутрішній постачальник Kojima Industries Corp. зазнав системної неполадки, викликаної кібератакою.