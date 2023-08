На Бахмутському напрямку сконцентровано близько 120 тис. вояків РФ Байден посетит Вьетнам » У США зростає кількість захворювань на COVID-19 Кількість захворювань на COVID-19 почала зростати у Сполучених Штатах в останні тижні літа. Фахівці не виключають можливого сплеску інфекції цієї осені. У Нью-Йорку тижнева кількість нових захворювань збільшилася до 750 випадків, тоді як в липні ця цифра складала 250 захворювань на тиждень, повідомляє Reuters. У кількох шкільних округах країни стаціонарне навчання було скасовано цього тижня, щойно розпочавшись, у зв’язку зі збільшенням кількості хворих учнів та вчителів, повідомляє видання USA Today. В американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) заявили про намір незабаром схвалити нову бустерну вакцину, яку можна буде застосовувати для боротьби з новими штамами вірусу COVID-19. Особливу увагу служб у сфері контролю за інфекційними захворюваннями останнім часом привернув штам BA.2.86. За даними Reuters, фахівці вважають, що він має здатність швидше передаватись і спричиняє важчий перебіг хвороби, ніж дотепер відомі штами. Однак, наразі вчені ще не готові робити однозначні висновки, тому що вони спостерігали недостатню для повного аналізу кількість випадків цього вірусу. «Хоча ми ще не знаємо всіх деталей, те, що ми знаємо, підвищує ймовірність того, що цей новий штам (BA.2.86) потенційно може обійти наявний імунітет і, наприклад, пришвидшити передачу вірусу, а також потенційно може бути більш серйозним, ніж штами, які ми бачили останнім часом», — зазначив в інтерв’ю Reuters Деніс Неш, професор епідеміології у Вищій школі громадського здоров’я міста Нью-Йорк. Хоча Центр контролю і профілактики захворювань США вже не відстежує кількість випадків захворювання на COVID-19, аналізи стічних вод з принаймні чверті місць, де проводиться тестування, вказують на значне збільшення рівня вірусу в останні кілька тижнів, повідомило видання USA Today. The New York Times повідомляє дані CDC, де йдеться, що кількість шпиталізацій із Covid у США у двотижневий період, що закінчився 12 серпня, зросла на 24%. За заявами офіційних осіб у США, збільшення шпиталізацій через Covid-19 наразі є відносно невеликим, а більшість захворювань має легкий перебіг. До того ж більшість американців не виявляють бажання знову носити маски чи проходити регулярні тестування, пише The New York Times. Також з початком шкільного навчання, багато шкільних адміністрацій дали зрозуміти владі, що вони не планують повертатися до жорсткіших правил щодо носіння масок і тестування, і лише проситимуть батьків залишати своїх дітей вдома, коли ті хворіють, додає NYT. «В майбутньому ми повинні навчитися жити злагоджено з Covid-19. Covid-19 завжди буде поруч», — цитує NYT доктора Джона М. Коулмана, лікаря-пульмонолога з інтенсивної терапії в Northwestern Memorial Hospital. Голос Америки повідомляв, що США у липні 2022 року передали Україні півмільйона доз вакцин від Covid-19.