Через брак піхоти Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції На військово-морському флоті КНДР розмістять ядерну зброю » Росія втратила 530 військових окупантів Окупаційна адміністрація повідомила місцевих мешканців Чаплинки у Херсонській області, що вони мають обов’язково отримати російські паспорти до 1 вересня. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила 261 840 військових Про це звітує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 261840 (+530) осіб

танків ‒ 4414 (+14)

бойових броньованих машин ‒ 8579 (+17)

артилерійських систем – 5450 (+25)

РСЗВ – 733 (+3)

засобів ППО ‒ 500 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4387 (+4)

крилатих ракет ‒ 1419 (+4)

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7909 (+43)

спеціальної техніки ‒ 820 (+11) Дані уточнюються.