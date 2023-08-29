Росія втратила 530 військових окупантів

Про це звітує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 261840 (+530) осіб
- танків ‒ 4414 (+14)
- бойових броньованих машин ‒ 8579 (+17)
- артилерійських систем – 5450 (+25)
- РСЗВ – 733 (+3)
- засобів ППО ‒ 500 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4387 (+4)
- крилатих ракет ‒ 1419 (+4)
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7909 (+43)
- спеціальної техніки ‒ 820 (+11)
Дані уточнюються.
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